ОБСЄ зафіксувала 25 порушень на Донбасі за добу
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості порушень тиші на Донбасі. Всього - 25 обстрілів.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню в районі на північний захід від Світлодарська та на південний схід від Оленівки. За попередню добу в цій області зафіксовано 110 таких порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 1 вибух невизначеного походження. Більшість порушень сталося в районі на південний схід від Веселої Гори.За попередню добу у цій області таких порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, 30 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
РБК-Україна писало, що 29 березня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Біля населеного пункту Зайцево окупаційні сили застосували міномети 82-го калібру.