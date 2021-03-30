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Сім обстрілів на Донбасі: бойовики йдуть на провокації

Новость на русском → Донбас, Вівторок 30 березня 2021 08:02
Сім обстрілів на Донбасі: бойовики йдуть на провокації Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 29 березня, збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичне угруповання "Північ", біля Зайцевого, противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, поблизу Світлодарська - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", в передмісті населених пунктів Широкине, Мар'їнка і Старогнатівка противник відкрив вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що за минулу добу бойових втрат в ЗСУ немає. З початку доби обстрілів не зафіксовано.

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російські найманці здійснили низку провокацій вздовж всієї лінії розмежування.

"З настанням сприятливих погодних умов окупанти активізували роботу з дообладнання старих та улаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар'їнка і Зайцеве", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня окупанти десять разів порушували перемир'я на Донбасі. Українські військові в результаті обстрілу ворожих не постраждали.

А в п'ятницю унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків загинуло четверо військових. Ще двох військовослужбовців госпіталізовані з пораненнями.

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