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ОБСЕ зафиксировала 25 нарушений на Донбассе за сутки

Новина українською → Среда 31 марта 2021 02:44
ОБСЕ зафиксировала 25 нарушений на Донбассе за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества нарушений тишины на Донбассе. Всего - 25 обстрелов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня в районе к юго-западу от Светлодарска и к юго-востоку от Оленовки. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 110 таких нарушений.

В Луганской области Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районе к юго-востоку от Веселой Горы.За предыдущие сутки в этой области таких нарушений не зафиксировано.

Напомним, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что 29 марта, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Возле населенного пункта Зайцево оккупационные силы применили минометы 82-го калибра.

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