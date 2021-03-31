ОБСЕ зафиксировала 25 нарушений на Донбассе за сутки

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня в районе к юго-западу от Светлодарска и к юго-востоку от Оленовки. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 110 таких нарушений.

В Луганской области Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районе к юго-востоку от Веселой Горы.За предыдущие сутки в этой области таких нарушений не зафиксировано.