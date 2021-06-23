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Біля залізничної зупинки на Донбасі виявили прихований арсенал бойовиків

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Луганська область, Середа 23 червня 2021 18:31
Біля залізничної зупинки на Донбасі виявили прихований арсенал бойовиків Фото: на Донбасі виявили прихований арсенал бойовиків (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У місті Щастя Луганської області поблизу пасажирської залізничної зупинки та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк виявили прихований арсенал бойовиків, який було облаштовано в 2014 році. У схроні серед іншого виявили 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

"Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження. Зі схрону, серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, схованку облаштували у 2014 році учасники незаконного збройного формування "Всевеликое войско Донское". Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Бойовики закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки у місті Щастя та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.

У тайнику правоохоронці також виявили:

  • 12 гранатометних пострілів ВОГ-17;
  • 90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм;
  • понад 400 набоїв різного калібру;
  • підривник артилерійського снаряда.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, на початку червня Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження, який зробили бойовики у 2014 році. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.

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