Біля залізничної зупинки на Донбасі виявили прихований арсенал бойовиків
У місті Щастя Луганської області поблизу пасажирської залізничної зупинки та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк виявили прихований арсенал бойовиків, який було облаштовано в 2014 році. У схроні серед іншого виявили 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).
"Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження. Зі схрону, серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм", - йдеться в повідомленні.
За оперативними даними, схованку облаштували у 2014 році учасники незаконного збройного формування "Всевеликое войско Донское". Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Бойовики закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки у місті Щастя та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.
У тайнику правоохоронці також виявили:
- 12 гранатометних пострілів ВОГ-17;
- 90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм;
- понад 400 набоїв різного калібру;
- підривник артилерійського снаряда.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, на початку червня Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження, який зробили бойовики у 2014 році. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.