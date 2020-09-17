На Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

На Донбасі 16 вересня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. У районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.

Про це повідомляє прес-цент штабу ООС.

Постріл з підствольного гранатомета в бік українських позицій зафіксовано поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне.

"Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів унаслідок пострілів немає.

"У районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою", - повідомили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Зазначимо, загиблий Роман Червінський був водієм-механіком 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України розширив список населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі. До переліку таких включили село Заїченко в Волноваському районі Донецької області, розташоване на лінії зіткнення.