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На Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь

Донбас, Четвер 17 вересня 2020 07:46
На Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі 16 вересня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. У районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.

Про це повідомляє прес-цент штабу ООС.

Постріл з підствольного гранатомета в бік українських позицій зафіксовано поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне.

"Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів унаслідок пострілів немає.

"У районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою", - повідомили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Зазначимо, загиблий Роман Червінський був водієм-механіком 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України розширив список населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі. До переліку таких включили село Заїченко в Волноваському районі Донецької області, розташоване на лінії зіткнення.

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