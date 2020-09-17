Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Фото: український військовий (РБК-Україна)

У четвер, 17 вересня, на Донбасі було зафіксовано одне порушення "тиші" з боку збройних формувань Російської Федерації. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Окупанти вчинили один обстріл у бік українських позицій недалеко від населеного пункту Новогригорівка. Провокаційний відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

"Неприцільні постріли не представляли загрози для українських воїнів. Наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 16 вересня бойовики на Донбасі двічі порушували режим "тиші".

Крім того, Кабмін розширив список населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі. У перелік таких включили село Заїченко у Волноваському районі Донецької області, розташоване на лінії зіткнення.