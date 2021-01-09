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ОБСЄ зафіксувала 128 порушень на Донбасі, більшість з них у Різдво

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Їх виявили за період з вечора 5 за вечір 7 січня.

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Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області за два дні було 57 порушень режиму тиші. Більшість порушень відбулися в південній частині Донецька ввечері 6 січня, а також у районах на північ від Широкіно ввечері 5 січня.

Крім того, в Луганській області Місія зафіксувала 71 порушення режиму припинення вогню. Більшість з них вдень 7 січня в Попасній.

РБК-Україна писало, що за попередній звітний період на Донбасі зафіксовано 218 порушень.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області в результаті спрацьовування вибухового пристрою постраждав 16-річний підліток.

Нагадаємо, 8 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші".

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