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ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 01:36
ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 125 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість з них - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибуху невизначеного походження. Більшість порушень відбулися в північному напрямку від Широкіно.

За минулу добу в Донецькій області зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах на північ і схід від ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте. За попередню добу в цій області порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Нагадаємо, у вівторок, 9 березня, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що за добу, 8 березня, бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті обстрілу жоден військовий не постраждав.

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