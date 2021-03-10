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ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений на Донбассе за сутки

Новина українською → Среда 10 марта 2021 01:36
ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений на Донбассе за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в северном направлении от Широкино.

За предыдущие сутки в Донецкой области зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое. За предыдущие сутки в этой области нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Напомним, во вторник, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что за сутки, 8 марта, боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате обстрелов ни один военный не пострадал.

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