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У ПА ОБСЄ занепокоєні ескалацією на Донбасі після угоди про перемир'я

Копенгаген, П'ятниця 31 липня 2020 16:55
У ПА ОБСЄ занепокоєні ескалацією на Донбасі після угоди про перемир'я
Фото: Георгій Церетелі (osce.usmission.gov)
Автор: Дмитро Левицький

У ПА ОБСЄ закликали сторони утриматися від провокацій

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі глибоко стурбований через інформацію про ескалацію на Донбасі досягнення домовленості про перемир'я від 27 липня 2020 року. Церетелі закликав сторони конфлікту дотримуватися зобов'язань та утриматися від провокацій.

Про це йдеться у прес-релізі Парламентської асамблеї ОБСЄ.

За словами Церетелі, домовленість про перемир'я на Донбасі стала важливим кроком на шляху до реалізації мінських угод.

"Стале політичне врегулювання конфлікту на сході України має грунтуватися, перш за все, на припиненні збройних зіткнень. Для людей в зонах конфлікту ця довгоочікувана тиша стала сигналом надії на припинення їх страждань в недалекому майбутньому", - заявив він.

Голова ПА ОБСЄ висловив розчарування швидким порушенням перемир'я на Донбасі, адже досягнення врегулювання можливе лише за умови взаємної довіри до угоди.

"Неповага до зобов'язань щодо припинення вогню ставить під загрозу майбутні переговори та зусилля щодо врегулювання конфлікту. Всі слова, висловлені сторонами конфлікту, повинні відповідати їхнім діям", - наголосив Церетелі.

Нагадаємо, 27 липня на Донбасі набуло чинності чергове перемир'я, яке узгодили на переговорах Тристоронньої контактної групи. Однак всеохоплюючий режим припинення вогню був порушений проросійськими бойовиками через 20 хвилин після початку його дії.

Крім того, ОБСЄ у перший день перемир'я на Донбасі зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню; всі порушення відбулися в Донецькій області.

Про те, як працює чергове перемир'я на Донбасі можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Перевірка Мінськом: як працює і навіщо потрібне нове перемир'я на Донбасі".

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