ОБСЄ зафіксувала протитанкові міни в Донецькій області

Бойовики продовжують мінувати території поблизу лінії розмежування сторін

В неподконтрольном властям Украины северо-восточном районе от Мариуполя БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировала 12 противотанковых мин ТМ-62, установленных на автодороге М14 неподалеку поселков Саханка и Безымянное. Об этом заявила Украинская сторона СЦКК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Боевики продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупационная администрация и вооруженные формирования Российской Федерации продолжают создавать минную опасность и игнорируют интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, демонстрируя заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении

Напомним, бойцы 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины.