ОБСЄ зафіксувала протитанкові міни в Донецькій області

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Бойовики продовжують мінувати території поблизу лінії розмежування сторін

У непідконтрольному владі України північно-східному районі від Маріуполя БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 12 протитанкових мін ТМ-62, встановлених на автодорозі М14 неподалік селищ Саханка та Безіменне. Про це заявила Українська сторона СЦКК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Бойовики продовжують мінувати території поблизу лінії розмежування сторін, наражаючи на небезпеку мирних громадян Донбасу.

"Українська сторона СЦКК наголошує на тому, що окупаційна адміністрація та збройні формування Російської Федерації продовжують створювати мінну небезпеку та ігнорують інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, демонструючи зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту та погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр збили безпілотник бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України.