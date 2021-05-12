Наєв назвав чисельність російських військ на Донбасі

На сьогодні на окупованому Донбасі чисельність російських військ становить близько 28 тисяч осіб. Крім того, на кордоні ще близько 7 000 російських військових готові в будь-який час посилити ці формування.

Про це на форумі " Україна 30 "заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, Москва на окупованому Донбасі намагається утримувати угруповання у складі 1 і 2 армійських корпусів. Вони, в свою чергу, підпорядковані 8 загальновійськової армії РФ та інтегровані в систему Південного військового округу.

"В даний час до складу 1 і 2 АК окупаційного угруповання військ противника входять 14 бойових бригад/полків і підрозділів забезпечення загальною чисельністю близько 28 тисяч осіб", - повідомив Наєв.

Крім того, для можливого посилення на полігонах Ростовської області знаходяться з'єднання і військові частини 8 армії Південного військового округу чисельністю до 6 800 осіб.