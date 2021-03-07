ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень на Донбасі за добу

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 59 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів (27 вибухів невизначеного походження і 2 розриву боєприпасів з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися в районах на північ від Широкіно. За попередній звітний період зафіксовано 11 порушень.

У Луганській області Місія зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 26 вибухів невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах до північно-заходу від Кадіївки (колишній Стаханов) і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період зафіксовано 36 порушень.