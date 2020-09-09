ОБСЄ зафіксувала понад 1 тисячу порушень на Донбасі з початку перемир'я

Фото: патруль ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Смеціальная моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі 27 липня зафіксувала більше 1 тисячі порушень режиму припинення вогню. Серед них 173 вибухи, два снаряди в польоті, 13 освітлювальних ракет і 812 черг і пострілів.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Крім того, за останню звітну добу, в Донецькій області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

У той же час, в Луганській області патруль СММ зафіксував 50 пострілів зі стрілецької зброї.

Відзначимо, 6 вересня на Донбасі почалося загострення. В результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий Тарас Кубійович. Ще один боєць отримав поранення в ході іншого обстрілу.

Крім того, на Донбасі 8 вересня підірвалися на міні двоє українських військових.

Нагадаємо, в штабі ООС, станом на вечір 8 вересня заявили, що на Донбасі не порушувався режим припинення вогню.