На Донбасі під обстрілами поранили українського військового

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 4 рази порушили "тишу", застосувавши гранатомети

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 6 лютого, український військовий дістав поранення внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що 6 лютого противник 4 рази порушив режим припинення вогню. Українські позиції обстрілювали із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано біля Красногорівки, двічі обстріли велися поруч з Оріховим. Вогневу активність зафіксовано також в районі населеного пункту Новолуганське.

"Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 лютого, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує відвідати Донбас. Зокрема міністр зазначив, що здійснить візит в зону проведення операції Об'єднаних сил.