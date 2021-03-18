ОБСЄ: сторони все частіше заявляють про готовність до силового вирішення конфлікту на Донбасі

Останнім часом почастішали повідомлення, що містять взаємні звинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту на Донбасі. Все це негативно позначається на діяльності Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це заявила спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Грау після онлайн-засідання ТКГ у середу, повідомляє сайт ОБСЄ .

Вона додала, що з листопада 2020 року спостерігається поступове зростання кількості порушень режиму тиші, що негативно впливає на населення в зоні конфлікту.

"Всім учасникам конфлікту необхідно утриматися від будь-яких дій та заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або ведуть до зростання напруженості", - сказала Грау.

Також дипломат заявила, що дотримання режиму припинення вогню в зоні конфлікту і додатковим заходам щодо його посилення в цілому зберігається.