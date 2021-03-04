ОБСЄ: для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля
Для досягнення повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін конфлікту. На сьогодні загалом вони зберігають прихильність режиму припинення вогню.
Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Грау.
Зокрема, за підсумками засідання ТКГ вона зазначила, що в понеділок конвой з гуманітарною допомогою вперше перетнув лінію дотику через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя", а також назвала це обнадійливим кроком.
"Я сподіваюся, що незабаром буде відновлено можливість прямої доставки гуманітарних вантажів і в окремі райони Донецької області України", - зазначила Грау.
Вона також підкреслила, що, згідно зі спостереженнями місії ОБСЄ, дотримання режиму припинення вогню зберігається.
"Середня кількість порушень режиму припинення вогню минулого тижня, згідно з даними СММ, було в десять разів нижчою, ніж у лютому 2020 року. Але для досягнення повної тиші потрібна велика політична воля сторін", - додала Грау.
Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що в окупованих районах Донецької області готують запустити систему перепусток для перетину КПВВ. Зазначимо, з української сторони пропускний режим діє з 2015 року.
Напередодні бойовики виступили з погрозами першими стріляти по українських позиціях. Як розповів РБК-Україна речник української делегації Олексій Арестович, такими діями Росія здійснює медійний тиск на Україну перед засіданнями ТКГ.