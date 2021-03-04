ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОБСЄ: для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 11:51
ОБСЄ: для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля Фото: Хайді Грау (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: РБК-Україна

Для досягнення повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін конфлікту. На сьогодні загалом вони зберігають прихильність режиму припинення вогню.

Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Грау.

Зокрема, за підсумками засідання ТКГ вона зазначила, що в понеділок конвой з гуманітарною допомогою вперше перетнув лінію дотику через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя", а також назвала це обнадійливим кроком.

"Я сподіваюся, що незабаром буде відновлено можливість прямої доставки гуманітарних вантажів і в окремі райони Донецької області України", - зазначила Грау.

Вона також підкреслила, що, згідно зі спостереженнями місії ОБСЄ, дотримання режиму припинення вогню зберігається.

"Середня кількість порушень режиму припинення вогню минулого тижня, згідно з даними СММ, було в десять разів нижчою, ніж у лютому 2020 року. Але для досягнення повної тиші потрібна велика політична воля сторін", - додала Грау.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що в окупованих районах Донецької області готують запустити систему перепусток для перетину КПВВ. Зазначимо, з української сторони пропускний режим діє з 2015 року.

Напередодні бойовики виступили з погрозами першими стріляти по українських позиціях. Як розповів РБК-Україна речник української делегації Олексій Арестович, такими діями Росія здійснює медійний тиск на Україну перед засіданнями ТКГ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ОБСЄ Донбас режим прекращения огня
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"