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ОБСЕ: стороны все чаще заявляют о готовности к силовому решению конфликта на Донбассе

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 05:54
ОБСЕ: стороны все чаще заявляют о готовности к силовому решению конфликта на Донбассе Фото: Хайди Грау (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: Инна Собора

В последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта на Донбассе. Все это отрицательно сказывается на деятельности Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау после онлайн-заседания ТКГ в среду, сообщает сайт ОБСЕ.

Она добавила, что с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что негативно влияет на население в зоне конфликта.

"Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности", - сказала Грау.

Также дипломат заявила, что приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.

Ранее Грау заявляла, что для достижения полной "тишины" на Донбассе нужна большая политическая воля сторон конфликта.

Напомним, Украина предложила устроить "гуманитарное" разминирование территорий на Донбассе к Пасхе.

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ОБСЕ: стороны все чаще заявляют о готовности к силовому решению конфликта на Донбассе
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