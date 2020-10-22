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З початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали майже 90 мирних жителів

Донбас, Четвер 22 жовтня 2020 13:58
З початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали майже 90 мирних жителів
Фото: спостерігачі ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі з початку року жертвами конфлікту стали 87 мирних жителів. З них 14 осіб загинули, 73 - отримали поранення.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, оприлюдненому 22 жовтня.

В ОБСЄ відзначили, що за період з 5 по 18 жовтня жертвами конфлікту на Донбасі стали 8 мирних жителів, з них один загинув. Причиною стало спрацьовування вибухових пристроїв.

"Загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 87 осіб: 14 загиблих і 73 поранених", - повідомили спостерігачі.

В Місії зазначили, що вже дванадцятий тиждень поспіль не отримували повідомлень про жертв серед цивільного населення через обстріли з легкого або важкого озброєння.

Раніше РБК-Україна писало, що ОБСЄ зафіксувала вдвічі менше порушень режиму припинення вогню на Донбасі в період з 5 по 18 жовтня.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому українським військовим довелося застосовувати вогонь для придушення активності противника.

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