З початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали майже 90 мирних жителів

Фото: спостерігачі ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

На Донбасі з початку року жертвами конфлікту стали 87 мирних жителів. З них 14 осіб загинули, 73 - отримали поранення.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, оприлюдненому 22 жовтня.

В ОБСЄ відзначили, що за період з 5 по 18 жовтня жертвами конфлікту на Донбасі стали 8 мирних жителів, з них один загинув. Причиною стало спрацьовування вибухових пристроїв.

"Загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 87 осіб: 14 загиблих і 73 поранених", - повідомили спостерігачі.

В Місії зазначили, що вже дванадцятий тиждень поспіль не отримували повідомлень про жертв серед цивільного населення через обстріли з легкого або важкого озброєння.

Раніше РБК-Україна писало, що ОБСЄ зафіксувала вдвічі менше порушень режиму припинення вогню на Донбасі в період з 5 по 18 жовтня.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому українським військовим довелося застосовувати вогонь для придушення активності противника.