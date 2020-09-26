В ОБСЄ назвали кількість жертв серед цивільних на Донбасі з початку перемир'я

Фото: спостерігачі ОБСЄ на Донбасі (osce.usmission.gov)

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі 27 липня зафіксувала одного загиблого серед цивільного населення. Ще п'ять місцевих жителів отримали поранення.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зазначається, що люди постраждали внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів. Водночас, восьмий тиждень поспіль СММ не отримувала повідомлень про жертв серед цивільного населення або пошкодження цивільних об’єктів у результаті обстрілів з легкого чи важкого озброєння.

"Місія підтвердила повідомлення про шістьох жертв серед цивільного населення (зокрема одного загиблого) внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів" , - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 70 осіб: 10 загиблих і 60 поранених.

Нагадаємо, напередодні в ООН заявили, що з початку військового конфлікту на Донбасі загинули 3367 цивільних осіб. Понад 7 тисяч мирних жителів отримали поранення.

РБК-Україна писало, що в місті Щастя Луганської області почалося будівництво нового пункту пропуску через лінію розмежування сторін.