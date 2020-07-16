Росія влаштувала демарш в ОБСЄ під час обговорення її агресії проти України

Фото: ОБСЄ (osce.org)

Представник України в ОБСЄ розповів про вбивство бойовиками військового медика на Донбасі

Делегація РФ під час Форуму безпекового співробітництва (ФБС) та Постійної ради ОБСЄ 15 липня влаштувала демарш та покинула засідання. Це сталося після невдалих спроб російського представника применшити значення теми гібридних загроз та уникнути обговорення гібридної агресії РФ проти України.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.

За його словами, як тільки директор Національного інституту стратегічних досліджень України Олександр Литвиненко, один з основних доповідачів на тему гібридних загроз, перейшов до прикладу російської гібридної агресії, представник делегації РФ взяв слово з процедурних питань та повідомив, що покидає засідання.

"Особливе ставлення делегації РФ до тематики гібридних загроз не було несподіванкою. Залишалося лише питання, яким чином російська делегація відреагує: спробує закрити його якимось своїм наративом чи ж у якийсь інший спосіб. Думаю, їхній демарш був спричинений тим, що просто не знайшлося інших ходів, думок і текстів для реагування", - зазначив дипломат.

За словами Цимбалюка, російський представник, реагуючи на виступ Литвиненка, здійснив також своєрідний "гібридний хід", залишивши залу засідання і зробивши вигляд, що ця тема нібито не стосується РФ.

"Однак, більшість національних делегацій у своїх окремих виступах продемонстрували, що це не так. Говорячи про гібридні воєнні дії, вони наводили саме приклад російської агресії проти України", - сказав він.

Нагадаємо, представник України Олександр Литвиненко в ОБСЄ розповів про вбивство російськими окупаційними силами військового медика на Донбасі і назвав це вбивство наочним прикладом гібридної агресії Росії проти України.

Проросійські бойовики 13 липня смертельно поранили українського військового медика, який разом з групою інших військових здійснював евакуацію тіла бійця, який підірвався на вибуховому пристрої поблизу Зайцевого.