ОБСЄ провела правовий аналіз українського законопроекту "Про медіа"

ОБСЄ провела правовий аналіз проекту закону України "Про медіа". Аналіз опубліковано на сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Як повідомляється, правовий огляд законопроекту "Про медіа" був замовлений Офісом представника ОБСЄ з питань свободи та підготовлений експертом зі свободи засобів масової інформації доктором Джоан Барата Мір.

В аналізі, зокрема, вказується на те, що конкретні ситуації, що впливають на національну безпеку, "можуть виправдовувати встановлення певних обмежень права на свободу вираження поглядів, однак, ці обмеження мають бути чітко визначені у кожному конкретному випадку".

Окрім того, автори аналізу виразили занепокоєння щодо можливості накладення штрафу на певні ЗМІ шляхом заборони їх розповсюдження, що названо "надмірним і непропорційним заходом".

Також містяться рекомендації щодо процедури призначення членів, функціонування та повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, у кінці грудня минулого року у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію діятиме тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

Повідомлялося, що комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа".

Пізніше заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк виступає за продовження обговорення та створення робочої групи для доопрацювання законопроекту №2693 "Про медіа".