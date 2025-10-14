RU

В ОБСЕ назначили спецпредставителя по похищенным украинским детям

Фото: Карина Одебринк (facebook.com/carina.odebrink)
Автор: Иван Носальский

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс назначил Карину Одебринк специальным представителем по вопросам похищения Россией украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.

В Парламентской ассамблее обратили внимание, что такое назначение состоялось после недавнего визита Одебринк в Киевв ходе которого проблема похищения украинских детей была признана одной из первоочередных.

"Крайне важно объединить усилия международных площадок, в коалиций и ассамблей, чтобы положить конец незаконным похищениям, совершаемым Россией. Вместе мы можем помочь вернуть этих детей домой", - отметила Одебринк, комментируя свое назначение.

Что известно об Одебринк

Карина Одебринк активно занимается темой похищения и депортации Россией украинских детей как специальный докладчик Парламентской группы поддержки Украины ПА ОБСЕ, а также в роли докладчика 3-го Общего комитета Ассамблеи. 

В июле она представила детальный доклад под названием "Похищение Россией украинских детей и их депортация", где призвала к усилению международного сотрудничества, в том числе через Международную коалицию по возвращению украинских детей и инициативу президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA".

Чем займется Одебринк

Карина Одебринк будет координировать работу ПА ОБСЕ по вопросу похищения и депортации украинских детей - это одно из основных направлений Ассамблеи. Она сотрудничает с международными партнерами, Верховной Радой, украинскими структурами и исполнительными органами ОБСЕ, помогая укреплять межпарламентское взаимодействие и устойчивость Украины.

Одебринк также будет следить за привлечением к ответственности за нарушения прав человека, международного гуманитарного права и возможные военные преступления, включая насильственное вывоз детей, задержания гражданских и случаи сексуального насилия во время войны.

Напомним, в четверг, 9 октября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине удалось вернуть из оккупации 23 детей.

ОБСЕВойна в УкраинеДети