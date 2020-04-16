В ОБСЄ привітали обмін полоненими

В ОБСЄ привітати проведення обміну полоненими між Україною і ОРДЛО, і закликали сторони і надалі працювати над врегулюванням гуманітарної та ситуації з безпеки на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Організації.

За словами спеціального представника ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Хайді Грау, обмін полоненими, здійснений напередодні Великодня, дуже символічний.

"Я сподіваюся, що це буде сприяти зміцненню довіри між сторонами при виконанні інших пунктів мінських домовленостей. Я дякую всім, хто зробив цей обмін можливим", - зазначила вона.

Підбиваючи підсумки, вона закликала сторони і надалі докладати всіх зусиль для завершення війни на території України шляхом виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими між Києвом і проросійськими бойовиками. Сьогодні на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українців. Звільнені з полону громадяни пройдуть обов'язкову 14-денну обсервацію.

В рамках обміну полоненими Україна передала проросійським бойовиками двох громадян Росії. Російський консул зафіксував добровільну участь звільнених росіян в процесі обміну.