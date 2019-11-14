В ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил в Петрівському

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила, що на Донбасі завершене відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

Зазначається, що 12 листопада Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського.

13 листопада СММ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського.

"Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Петрівського невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 9 листопада, коли військовослужбовці Збройних сил України та члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 13 листопада піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил в районі Петрівського.

Нагадаємо, практичне розведення сил в Петровському на Донбасі відбувалося протягом трьох днів, після чого розпочалося розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд.