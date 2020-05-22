ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ОБСЄ не підтвердили факт обстрілу українськими військовими об'єктів у Луганській області, - джерело

Новини » Політика     22.05.2020 - 19:29
В ОБСЄ не підтвердили факт обстрілу українськими військовими об'єктів у Луганській області, - джерело
Фото: СММ ОБСЄ (з відкритих джерел)

Обстрілів з української сторони лінії електропередач поблизу селища Березівське Луганської області не було

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час триваючої дискусії на позачерговій відеоконференції Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не підтвердила факт нібито обстрілів з українського боку лінії електропередач поблизу селища Березівського Луганської області на непідконтрольній Україні території.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорів. передає РБК-Україна.

Як повідомлялося, 20 травня перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що звинувачення Збройних сил України в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер та є абсолютно безпідставними.

З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціювала проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки ТКГ у режимі відеоконференції.

Читайте РБК-Україна в Google News - натисніть Підписатися

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України ОБСЄДонбасЛуганськ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся