В ОБСЄ не підтвердили факт обстрілу українськими військовими об'єктів у Луганській області, - джерело

Фото: СММ ОБСЄ (з відкритих джерел)

Обстрілів з української сторони лінії електропередач поблизу селища Березівське Луганської області не було

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час триваючої дискусії на позачерговій відеоконференції Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не підтвердила факт нібито обстрілів з українського боку лінії електропередач поблизу селища Березівського Луганської області на непідконтрольній Україні території.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорів. передає РБК-Україна.

Як повідомлялося, 20 травня перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що звинувачення Збройних сил України в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер та є абсолютно безпідставними.

З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціювала проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки ТКГ у режимі відеоконференції.

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Автор: Олександра Діденко