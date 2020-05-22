В ОБСЕ не подтвердили факт обстрела украинскими военными объектов в Луганской области, - источник

Фото: СММ ОБСЕ (из открытых источников)

Обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области не было

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ходе продолжающейся дискуссии на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорам, передает РБК-Украина.

Как сообщалось, 20 мая первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил, что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.

Читайте РБК-Украина в Google News - нажмите Подписаться

Автор: Александра Диденко