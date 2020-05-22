ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ОБСЕ не подтвердили факт обстрела украинскими военными объектов в Луганской области, - источник

Новости » Политика     22.05.2020 - 19:29
В ОБСЕ не подтвердили факт обстрела украинскими военными объектов в Луганской области, - источник
Фото: СММ ОБСЕ (из открытых источников)

Обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области не было

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ходе продолжающейся дискуссии на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорам, передает РБК-Украина.

Как сообщалось, 20 мая первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил, что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.

Читайте РБК-Украина в Google News - нажмите Подписаться

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины ОБСЕДонбассЛуганск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь