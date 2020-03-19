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Місія ОБСЄ в Україні продовжила мандат до 2021 року

Новини » Політика     19.03.2020 - 21:34
Місія ОБСЄ в Україні продовжила мандат до 2021 року
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Місія продовжила мандат до 31 березня наступного року

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжила мандат на наступний 12-місячний період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Facebook.

За даним українського зовнішньополітичного відомства, мандат СММ ОБСЄ в Україні було продовжено до 31 березня 2021 року. Держави учасниці ОБСЄ також погодилися суттєво збільшити бюджет місії для посилення її моніторингових можливостей.

"МЗС України вітає рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні ... Завдяки вказаному рішенню СММ зможе й надалі інформувати міжнародну спільноту про факти, які підтверджують військову присутність Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України", - заявили в МЗС.

Також в МЗС очікують, що місія ОБСЄ продовжить роботу, спрямовану на сприяння мирному врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі, який розпочала у 2014 році Російська Федерація.

"Вимагаємо виконати численні резолюції міжнародних організацій щодо забезпечення доступу СММ до Криму та припинити кампанію із залякування спостерігачів місії на тимчасово окупованих частинах Донбасу", - додали в МЗС.

Місія ОБСЄ в Україні продовжила мандат до 2021 року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі не пустили спостерігачів СММ ОБСЄ на непідконтрольну Україні територію. Патрулю ОБСЄ відмовили в проїзді через блокпост поблизу Новоазовська, а також на 30 хвилин затримали проїзд на блокпосту поблизу Верхньошироківського.

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