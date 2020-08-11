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В ОБСЄ і ПАРЄ відреагували на події в Білорусі

Вівторок 11 серпня 2020 03:10
В ОБСЄ і ПАРЄ відреагували на події в Білорусі
Фото: протести в Білорусі (Tut.by)
Автор: Артур Родивилов

В організаціях вимагають мирного діалогу влади Білорусі з протестувальниками

В Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) і в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відреагували на останні події в Білорусі. Бюро демократичних інститутів і прав людини закликало до діалогу.

Про це йдеться в заяві на сторінці в Twitter.

В ОБСЄ вимагають від влади країни чесно і докладно повідомити про результати виборів на всіх дільницях, а також утриматися від насильства.

В організації повідомили, що залишаються на боці громадянського суспільства і всіх, хто захищає права людини.

У ПАРЄ на події в Білорусі відреагував її президент Рік Дамс. Він закликав владу Білорусі до максимальної стриманості та неухильного дотримання основних прав і свобод людини.

Дамс особливо вітав відвагу білоруських жінок, які брали активну участь у виборах президента країни. Він пообіцяв, що ПАРЄ уважно стежитиме за ситуацією в Білорусі.

Нагадаємо, 10 серпня, протести у Білорусі поновилися; силовики намагаються розігнати акції протесту, але люди продовжують виходити на вулиці міст.

Додамо, що країни Люблінського трикутника (Україна, Литва та Польща) зробили спільну заяву щодо протестів у Білорусі; міністри закордонних справ країн засудили насильство та закликали до діалогу.

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