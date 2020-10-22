Україна в ОБСЄ: Росія вже три місяці блокує мінські перемовини

Фото: Євген Цимбалюк (ukrinform.ua)

Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську протягом трьох місяців. Росіяни перешкоджають розгляду питань порядку денного засідань.

Про це заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Російська сторона продовжує блокувати роботу політичної робочої групи ТКГ вже майже три місяці, перешкоджаючи будь-якому обговоренню практичних питань, що входять до її порядку денного, і заважаючи виконанню відповідних положень Спільних узгоджених висновків нормандського саміту в Парижі 2019 року", - заявив Цимбалюк.

Він також підкреслив, що моніторинг ОБСЄ зафіксував порушення з боку бойовиків в частині відведення озброєнь.

"За останніх два тижні СММ повідомила про виявлення 95 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, 89 з яких - в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей України", - зазначив дипломат.

У середу повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші на Донбасі. Все - в Донецькій області.

На цьому тижні Президент України Володимир Зеленський запропонував залучити до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу представників релігійних організацій. За його словами, вони можуть допомагати в галузі гуманітарних питань.