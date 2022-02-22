ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОБСЄ засудили визнання Путіним "ЛДНР": суперечить мінським угодам

Новость на русском →
Україна, Вівторок 22 лютого 2022 02:55
В ОБСЄ засудили визнання Путіним "ЛДНР": суперечить мінським угодам Фото: Мікко Кіннунен, спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ (twitter.com/SwedeninATOSCE)
Автор: Наталья Скороход

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Мікко Кіннунен зробив заяву. Він засудив визнання Росією "ЛДНР" і нагадав про мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мікко Кіннунен, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про своє рішення визнати окремі райони Донецької та Луганської областей. Це рішення прийнято на тлі вже загострилася ситуації з безпекою", - йдеться в заяві.

За його словами, він глибоко шкодує про таке рішення.

"Воно багато в чому суперечить Мінським угодам, у тому числі спрямованим на те, щоб певні райони Донецької та Луганської областей були частиною України з особливим статусом", - зазначив Кіннунен.

Він зазначив, що як і всі держави-учасники ОБСЄ, Росія має бути прихильна повазі суверенітету і територіальної цілісності інших країн, включаючи Україну.

"Вкрай важливо, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до нових військових дій і кровопролиття", - йдеться в заяві.

Також він підкреслив, що в даній ситуації важливо перейти до дипломатичного рішення.

"Дипломатія і переговори не мають альтернативи. В якості спеціального представника я, як і раніше, готовий продовжити діалог з усіма учасниками дискусій в Тристоронній контактній групі", - зазначив Кіннунен.

Нагадаємо, що Росія визнала окуповані території Луганської та Донецької області та підписала з ними "договір про дружбу".

Це дає можливість Росії відправити свої війська на Донбас. Російську техніку вже помітили в Донецькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ ОРДЛО Донбас Володимир Путін
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі