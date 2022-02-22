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В ОБСЕ осудили признание Путиным "ЛДНР": противоречит минским соглашениям

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Украина, Вторник 22 февраля 2022 02:55
В ОБСЕ осудили признание Путиным "ЛДНР": противоречит минским соглашениям Фото: Микко Киннунен, спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ (twitter.com/SwedeninATOSCE)
Автор: Наталья Скороход

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен сделал заявление. Он осудил признание Россией "ЛДНР" и напомнил о минских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Микко Киннунен, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем решении признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это решение принято на фоне уже обострившейся ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении.

По его словам, он глубоко сожалеет о таком решении.

"Оно во многом противоречит Минским соглашениям, в том числе направленным на то, чтобы определенные районы Донецкой и Луганской областей были частью Украины с особым статусом", - отметил Киннунен.

Он отметил, что как и все государства-участники ОБСЕ, Россия должна быть привержена уважению суверенитета и территориальной целостности других стран, включая Украину.

"Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию", - говорится в заявлении.

Также он подчеркнул, что в данной ситуации важно перейти к дипломатическому решению.

"Дипломатия и переговоры не имеют альтернативы. В качестве специального представителя я, по-прежнему, готов продолжить диалог со всеми участниками дискуссий в Трехсторонней контактной группе", - отметил Киннунен.

Напомним, что Россия признала оккупированные территории Луганской и Донецкой области и подписала с ними "договор о дружбе".

Это дает возможность России отправить свои войска на Донбасс. Российскую технику уже заметили в Донецкой области.

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