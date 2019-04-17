ОБСЄ засудила переслідування крымскотатрских активістів у Криму

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засуджує арешт активістів "Кримської солідарності" після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму і закликає до негайного звільнення з російського СІЗО. Про це пишуть "Крим.Реалії".

Після повідомлень про арешт кількох цивільних журналістів в Криму, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезір засудив триваюче погіршення свободи висловлювань думок і безпеки журналістів на півострові.

"Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима. Я закликаю відповідальних за арешти поважати роль всіх діючих осіб ЗМІ і звільнити постраждалих журналістів. Вони повинні мати можливість виконувати свою роботу без надмірного втручання або страху перед насильством", - йдеться в заяві Дезира.

Нагадаємо, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

РБК-Україна писало, що співробітники прикордонного управління ФСБ і Росії в Криму сьогодні, 17 квітня, заявили про затримання підозрюваного в участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".