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ОБСЄ стурбована ситуацією на Донбасі: стільки порушень не було з літа

Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі стурбована загостренням ситуації на Донбас. Про це заявив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті ОБСЄ.

За його словами, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення ще більше погіршилася.

"З моменту останнього засідання ТКГ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 6746 порушень режиму припинення вогню, включаючи 1451 вибух. В останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню з липня 2020 року", - заявив він.

Також наголошується, що на Донбасі почастішали випадки використання озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Наявність і використання систем озброєння, заборонених взаємними зобов'язаннями, викликає побоювання через ризик подальшої ескалації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли село в Донецькій області. В результаті обстрілів постраждали будинки і лінію електропередач.

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