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Росія напередодні зустрічі з Францією влаштувала демарш на засіданні ТКГ, - Арестович

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Києва, Середа 10 листопада 2021 17:42
Росія напередодні зустрічі з Францією влаштувала демарш на засіданні ТКГ, - Арестович Фото: Олексій Арестович, спікер делегації України в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Владислав Красінський

Росія сьогодні вперше застосувала "дуже цікавий прийом" на засіданні Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Зокрема, росіяни влаштували демарш.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Як пояснив Арестович, російська сторона порушила конфіденційність переговорів і дипломатичний протокол, а також вже заздалегідь не була налаштована на результат.

"Ще йшло і йде засідання ТКГ, а основні висновки по ньому вже були зроблені на брифінгу Марії Захарової, спікера російського МЗС. Видно, що це підготовлений демарш з боку РФ", - сказав він.

Таким чином, на думку Арестовича, Росія зараз намагається дезавуювати зустріч на рівні міністрів закордонних справ, яка намічена в Парижі за французькою ініціативою.

"Вони збивають можливі очікування і перекидають провину на нас. Частково можна сказати, що нагнітання цієї істерії пов'язане з військовою активністю і нібито бажанням України вирішити проблему Донбасу силовим шляхом", - зазначив він.

За словами представника української делегації в ТКГ, сьогодні звучать синхронні заяви Міноборони і МЗС Росії з приводу того, що навчання НАТО в Чорному морі - це нібито військове освоєння території України, щоб забезпечити силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі.

"Якщо зовсім йти в конспірологію, то теоретично це можна зрозуміти як інформаційну підготовку загострення на Донбасі з їхнього боку. Щоб сформувати громадську думку, в тому числі міжнародну, що нібито ми там щось почали. Але це глибока конспірологія", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Франція анонсувала зустріч з Росією на рівні керівників МЗС і Міноборони. Планується обговорення і ситуації в Україні.

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