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ОБСЕ обеспокоена ситуацией на Донбассе: столько нарушений не было с лета 2020 года

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена обострением ситуации на Донбассе. Об этом заявил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте ОБСЕ.

По его словам, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще более ухудшилась.

"С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября Миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года", - заявил он.

Также отмечается, что на Донбассе участились случаи использования вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения ввиду риска дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики обстреляли село в Донецкой области. В результате обстрелов пострадали дома и линию электропередач.

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