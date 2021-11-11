ОБСЕ обеспокоена ситуацией на Донбассе: столько нарушений не было с лета 2020 года

По его словам, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще более ухудшилась.

"С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября Миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года", - заявил он.

Также отмечается, что на Донбассе участились случаи использования вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения ввиду риска дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.