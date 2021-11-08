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Бойовики обстріляли Болотене: пошкодили Будинки та лінію електропередач

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Донбас, Понеділок 08 листопада 2021 16:38
Бойовики обстріляли Болотене: пошкодили Будинки та лінію електропередач Фото: бойовики обстріляли з мінометів Болотене (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 7 листопада проросійські бойовики вдруге за добу обстріляли селище Болотене в Луганській області. Вогонь вівся з мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що повторний обстріл селища Болотене 7 листопада вівся з 16:15 до 17:25. Бойовики застосували міномети калібру 120 мм.

В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок, господарську будівлю в приватному дворі та пошкоджено лінію електропередач.

"Загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.

Зазначимо, 8 листопада бойовики обстріляли селище Світличне в Луганській області - пошкоджено будівлі та техніку водоканалу.

Нагадавши, за минулу добу, 7 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.

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