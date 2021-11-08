Бойовики обстріляли Болотене: пошкодили Будинки та лінію електропередач
Увечері 7 листопада проросійські бойовики вдруге за добу обстріляли селище Болотене в Луганській області. Вогонь вівся з мінометів калібру 120 мм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Зазначається, що повторний обстріл селища Болотене 7 листопада вівся з 16:15 до 17:25. Бойовики застосували міномети калібру 120 мм.
В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок, господарську будівлю в приватному дворі та пошкоджено лінію електропередач.
"Загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.
Зазначимо, 8 листопада бойовики обстріляли селище Світличне в Луганській області - пошкоджено будівлі та техніку водоканалу.
Нагадавши, за минулу добу, 7 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.