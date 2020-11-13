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В ОБСЄ назвали кількість жертв серед цивільних на Донбасі за останні майже чотири роки

Донбас, П'ятниця 13 листопада 2020 02:50
В ОБСЄ назвали кількість жертв серед цивільних на Донбасі за останні майже чотири роки
Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

За період з 1 січня 2017 по 15 вересня 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 946 загиблих і постраждалих на Донбасі. Серед них - 161 смертельний випадок.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, в 2017 році на Донеччині зафіксували 486 жертв (мова йде про загиблих і постраждалих), в 2018 році - 238, в 2019 році - 148, у 2020 році - 74.

В Донецькій області спостерігачі СММ зафіксували 750 жертв, а в Луганській - 196.

Із загальної кількості жертв серед цивільного населення (946), підтверджених Місією, на частку обстрілу з важкого озброєння або ураження вогнем зі стрілецької зброї і легкого озброєння доводиться 625 осіб: 77 загиблих і 548 поранених.

Міни, що не розірвалися боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети стали причиною 312 жертв серед цивільного населення (81 загиблий та 231 поранений) і призвели до більшої кількості випадків з летальним результатом, ніж в результаті обстрілу зі стрілецької зброї, легкого і важкого озброєння.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що станом на кінець жовтня 2020 року, на Донеччині з початку року жертвами конфлікту стали 87 мирних жителів.

Нагадаємо, в результаті детонації ручної гранати в Сєвєродонецьку загинув 53-річний чоловік.

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