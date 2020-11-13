ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе за последние почти четыре года

Донбасс, Пятница 13 ноября 2020 02:50
В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе за последние почти четыре года
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

За период с 1 января 2017 по 15 сентября 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 погибших и пострадавших на Донбассе. Среди них - 161 смертельный случай.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в 2017 году на Донбассе зафиксировали 486 жертв (речь идет о погибших и пострадавших), в 2018 году - 238, в 2019 году - 148, в 2020 году - 74.

В Донецкой области наблюдатели СММ зафиксировали 750 жертв, а в Луганской - 196.

Из общего количества жертв среди гражданского населения (946), подтвержденных Миссией, на долю обстрелов из тяжелого вооружения или поражения огнем из стрелкового оружия и легкого вооружения приходится 625 человек: 77 погибших и 548 раненых.

Мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы стали причиной 312 жертв среди гражданского населения (81 погибший и 231 раненый) и привели к большему количеству случаев с летальным исходом, чем в результате обстрелов из стрелкового оружия, легкого и тяжелого вооружения.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что по состоянию на конец октября 2020 года, на Донбассе с начала года жертвами конфликта стали 87 мирных жителей.

Напомним, в результате детонации ручной гранаты в Северодонецке погиб 53-летний мужчина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ОБСЕДонбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь