В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе за последние почти четыре года

Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

За период с 1 января 2017 по 15 сентября 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 погибших и пострадавших на Донбассе. Среди них - 161 смертельный случай.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в 2017 году на Донбассе зафиксировали 486 жертв (речь идет о погибших и пострадавших), в 2018 году - 238, в 2019 году - 148, в 2020 году - 74.

В Донецкой области наблюдатели СММ зафиксировали 750 жертв, а в Луганской - 196.

Из общего количества жертв среди гражданского населения (946), подтвержденных Миссией, на долю обстрелов из тяжелого вооружения или поражения огнем из стрелкового оружия и легкого вооружения приходится 625 человек: 77 погибших и 548 раненых.

Мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы стали причиной 312 жертв среди гражданского населения (81 погибший и 231 раненый) и привели к большему количеству случаев с летальным исходом, чем в результате обстрелов из стрелкового оружия, легкого и тяжелого вооружения.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что по состоянию на конец октября 2020 года, на Донбассе с начала года жертвами конфликта стали 87 мирных жителей.

Напомним, в результате детонации ручной гранаты в Северодонецке погиб 53-летний мужчина.