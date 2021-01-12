ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі за вихідні

Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

На Донбасі за період з 8 вечора за вечір 10 січня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 76 порушень перемир'я. Більшість - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області за вихідні нарахували 74 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень було зафіксовано ввечері 8 і в ніч на 9 січня в районах на північ від Мар'їнки, а також вранці 10 січня поблизу Ясинуватій.

Крім того, за цей період в Луганській області СММ зафіксувала 2 вибуху невизначеного походження на захід від ділянки розведення в районі Золотого.

Раніше СММ ОБСЄ повідомила, що в Донецькій області в результаті спрацьовування вибухового пристрою постраждав 16-річний підліток.

Крім того, ОБСЄ зафіксувала поранення громадянського суспільства в Донецькій області. Чоловік підірвався на вибуховому пристрої.