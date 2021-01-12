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ОБСЕ насчитала почти 80 нарушений перемирия на Донбассе за выходные

Вторник 12 января 2021 03:03
ОБСЕ насчитала почти 80 нарушений перемирия на Донбассе за выходные
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

На Донбассе за период с вечера 8 по вечер 10 января Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 76 нарушений перемирия. Большинство - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области за выходные насчитали 74 нарушения режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений было зафиксировано вечером 8 и в ночь на 9 января в районах к северу от Марьинки, а также утром 10 января вблизи Ясиноватой.

Кроме того, за этот период в Луганской области СММ зафиксировала 2 взрыва неопределенного происхождения к западу от участка разведения в районе Золотого.

Ранее СММ ОБСЕ сообщила, что в Донецкой области в результате срабатывания взрывного устройства пострадал 16-летний подросток.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве.

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