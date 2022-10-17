Главы МИД 27 стран ЕС согласовали миссию на границе Армении и Азербайджана: что известно

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС, распространенное в понедельник, 17 октября в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе", - отмечается в нем.

ЕС подчеркивает, что решение о создании гражданской миссии в регион последовало за встречей 6 октября в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и главы Евросовета и "направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами".

"Направление ЕС до 40 экспертов ЕС по наблюдению вдоль международной границы Армении с Азербайджаном будет направлено на укрепление доверия в нестабильной ситуации, которая ставит под угрозу жизни людей и ставит под угрозу процесс урегулирования конфликта. Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС содействию конечной цели достижения устойчивого мира на Южном Кавказе", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Известно, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава Миссии Наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС в Грузии).

"МНЕС предпринимает оперативные шаги, чтобы не повлиять на ее возможности мониторинга в Грузии", - говорится в сообщении.

При этом мониторинговая миссия будет носить временный характер и "не продлится более двух месяцев".