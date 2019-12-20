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ОБСЄ фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 08:34
ОБСЄ фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/osce)

У середу спостерігачі зафіксували майже 200 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у середу, 18 грудня, зафіксувала майже 200 вибухів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на щоденний звіт ОБСЄ.

Так, у Донецькій області спостерігачі фіксують збільшення кількості вибухів та порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. Там місія ОБСЄ зареєструвала близько 190 вибухів. Більшість порушень було зафіксовано у районі Світлодарська та Донецької фільтрувальної станції.

У Луганській області у середу спостерігачі ОБСЄ також констатували збільшення кількості порушень. Впродовж доби спостерігачі зафіксували 34 вибухи поблизу населеного пункту Кряківка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні сили у четвер, 19 грудня, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Троїцьке. А вже з початку п'ятниці бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Невельського та Славного.

Як писало РБК-Україна, 18 грудня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську не змогли узгодити нове перемир'я на сході України. Сторони домовилися про продовження перемир'я, оголошеного в липні 2019 року.

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