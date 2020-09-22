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ОБСЄ фіксує танки і "Гради" бойовиків з порушенням лінії відводу

Донбас, Вівторок 22 вересня 2020 14:46
ОБСЄ фіксує танки і "Гради" бойовиків з порушенням лінії відводу
Фото: місія ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

На окупованому Донбасі бойовики розмістили танки та реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу. Дані факти свідчать про чергове порушення перемир'я.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що під час спостережного польоту безпілотник моніторингової місії ОБСЄ на окупованій території зафіксував озброєння з порушенням лінії відводу.

Зокрема, на полігоні в районі Новоселівки Донецької області виявили 5 танків (Т-72), а недалеко від Хрустального (колишній Красний Луч) Луганської області - 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

Крім того, 19 вересня патруль місії ОБСЄ виявив протипіхотну міну (МОН-200) поблизу населеного пункту Молодіжне Луганської області.

Українська сторона зазначає, що ці факти вказують на порушення досягнутих 22 липня 2020 домовленостей про припинення вогню. Також розміщення РСЗВ "Град" представляє загрозу для мирних жителів, оскільки при одночасному застосуванні цих установок площа ураження складе більше 30 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики дотримуються "режиму тиші" протягом 22 вересня.

За даними ООН, з початку військового конфлікту на Донбасі загинуло 3 367 мирних жителів і понад 7 тисяч отримали поранення.

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