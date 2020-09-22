З початку конфлікту на Донбасі загинули понад 3,3 тисячі мирних жителів, - ООН

Фото: Матильда Богнер (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)

З початку військового конфлікту на Донбасі загинули 3367 цивільних осіб. Понад 7 тисяч мирних жителів отримали поранення.

Про це на брифінгу заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Серед жертв конфлікту 1821 чоловіків, 1064 жінок, 99 хлопчиків, 49 дівчаток та 37 дорослих, чия підлога не ідентифікований.

"Враховуючи 298 загиблих на борту літака рейсу МН17, загальна кількість загиблих серед цивільного населення у зв'язку з конфліктом досягла, щонайменше, 3367 людина. Число поранених цивільних осіб, за оцінками, перевищує 7 тисяч осіб", - сказала Богнер.

Також повідомлялося, що, за даними Моніторингової місії ОБСЄ, з початку 2020 року на Донбасі жертвами бойових дій стали 60 мирних жителів - 8 загинули і 52 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі відкладене, але ще не зняте з порядку денного. За словами віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, Україні знадобиться допомога миротворців для врегулювання конфлікту на Донбасі.