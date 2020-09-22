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Бойовики дотримуються "режиму тиші" з початку доби

Україна, Вівторок 22 вересня 2020 13:25
Бойовики дотримуються "режиму тиші" з початку доби
Фото: бойовики на Донбасі (rfi.fr)
Автор: РБК-Україна

Від початку вівторка, 22 вересня, станом на 12:00, факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовані. На всіх ділянках фронту спостерігається "режим тиші".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - вказано у повідомленні.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування Збройних сил Росії продовжило термін роботи комісії штабу 8-ї армії Південного військового округу (вона триває з 12 вересня) у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ.

"Комісією виявлені чисельні випадки нецільового використання коштів, призначених для грошового забезпечення особового складу. У ряді підрозділів встановлено факти приховування некомплекту особового складу і утримання у такий спосіб значної кількості так званих "мертвих душ", що дозволило окремим командирам привласнювати значні суми коштів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня на Донбасі збройні формування Росії тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня у рамках Тристоронньої контактної групи.

Як писало РБК-Україна, 20 вересня бойовики один раз обстріляли українські позиції поблизу Новоолександрівки.

А 19 вересня у результаті обстрілу бойовиків кульове поранення отримав один військовий.

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