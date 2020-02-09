При обваленні ґрунту в Тернополі загинули двоє робітників

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час проведення земляних робіт не були дотримані відповідні норми безпеки

На будівництві у Тернополі двоє чоловіків опинились під землею через зсув грунту і загинули. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу місцевої поліції.

Рятувальники витягли з-під завалів чоловіків вже мертвими. Вони приїхали на підробіток з Одеської та Донецької областей. За попередніми даними, під час проведення земляних робіт не були дотримані відповідні норми безпеки. Ведеться слідство.

"8 лютого о 1:46 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві. Виконроб повідомив, що під час копання траншеї для теплотраси в одній з новобудов Тернополя в результаті зсуву грунту завалило землею двох робочих", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Харкові поліція почала кримінальне провадження за фактом обвалення частини автомобільного мосту в сторону селища Пісочин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області на чотирьох дітей обвалилася бетонна стіна біля під'їзду багатоповерхівки. В результаті обвалення стіни 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена в реанімаційне відділення, ще троє постраждалих отримали незначні травми.