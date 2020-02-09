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При обрушении грунта в Тернополе погибли двое рабочих

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 09:43
При обрушении грунта в Тернополе погибли двое рабочих
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности

На стройке в Тернополе двое мужчин оказались под землей из-за сдвига почвы и погибли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.

Спасатели извлекли из-под завалов мужчин уже мертвыми. Они приехали на подработку из Одесской и Донецкой областей. По предварительным данным, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. Ведется следствие.

"8 февраля в 1:46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на строительстве. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы в одной из новостроек Тернополя в результате сдвига грунта завалило землей двух рабочих", - говорится в сообщении.

Ранее в Харькове полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста в сторону поселка Песочин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на четырех детей обвалилась бетонная стена возле подъезда многоэтажки. В результате обрушения стены 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение, еще трое пострадавших получили незначительные травмы.

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Новости Украины обрушениеТернополь
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