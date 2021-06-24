ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обвалення будівлі в Маямі: кількість постраждалих зросла до 30 осіб

Новость на русском →
Маямі, Четвер 24 червня 2021 18:21
Обвалення будівлі в Маямі: кількість постраждалих зросла до 30 осіб Фото: Обвалення житлового будинку в Маямі (twitter.com/ABC)
Автор: РБК-Україна

В рамках масштабної рятувальної операції, рятувальники продовжують шукати тих, хто міг вціліти внаслідок обвалення 12-поверхового житлового будинку в Маямі. Внаслідок трагедії загинула, як мінімум одна людина.

Про це повідомляється на сайті BBC.

Відомо, що будинок обвалився в ніч на 24 червня. Наразі невідомо, скільки людей перебувало в будівлі в момент трагедії.

Відповідно до повідомлення від служби пожежної безпеки Маямі, до місця події було одразу направлено 80 автомобілів. Поліція також бере участь в рятувальній операції.

За словами мера міста Серфсайда Чарльза Беркетта, внаслідок трагедії загинула як мінімум одна людина й постраждали близько тридцяти осіб. Десять осіб були направлені на обслідування, двоє - госпіталізовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
спасатели обвал дом
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ