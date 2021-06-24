Обвалення будівлі в Маямі: кількість постраждалих зросла до 30 осіб
В рамках масштабної рятувальної операції, рятувальники продовжують шукати тих, хто міг вціліти внаслідок обвалення 12-поверхового житлового будинку в Маямі. Внаслідок трагедії загинула, як мінімум одна людина.
Про це повідомляється на сайті BBC.
Відомо, що будинок обвалився в ніч на 24 червня. Наразі невідомо, скільки людей перебувало в будівлі в момент трагедії.
Відповідно до повідомлення від служби пожежної безпеки Маямі, до місця події було одразу направлено 80 автомобілів. Поліція також бере участь в рятувальній операції.
За словами мера міста Серфсайда Чарльза Беркетта, внаслідок трагедії загинула як мінімум одна людина й постраждали близько тридцяти осіб. Десять осіб були направлені на обслідування, двоє - госпіталізовані.
Aerial footage shows the extent of the partial building collapse in Surfside, Florida, that killed at least one person and injured several others. https://t.co/1FdtJehkbZ pic.twitter.com/2Pnr7aUK5b— ABC News (@ABC) June 24, 2021